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Причиной пожаров во Флориде стал поджог, пожарные продолжают бороться с огнем
11.05.2020 09:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа юго-востоке штатов горит лес. Во Флориде пожарные продолжают вести борьбу с огнем. 65 процентов возгораний уже удалось локализовать. Накануне стало известно, что причиной пожаров стал поджог. Уничтожено 27 жилых домов. Из-за засухи и сильного ветра пламя периодически выходит из-под контроля. Свыше тысячи жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.
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На юго-востоке штатов горит лес. Во Флориде пожарные продолжают вести борьбу с огнем. 65 процентов возгораний уже удалось локализовать. Накануне стало известно, что...
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