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В Техасе неизвестный открыл стрельбу в толпе
11.05.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ тот момент в парке города Форт-Уэрт находились около 600 человек. На кадрах очевидцев слышны звуки выстрелов, люди бросаются врассыпную. Сообщается о пяти пострадавших, они с огнестрельными ранениями доставлены в госпиталь.
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В тот момент в парке города Форт-Уэрт находились около 600 человек. На кадрах очевидцев слышны звуки выстрелов, люди бросаются врассыпную. Сообщается о пяти...
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