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Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет

11.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Организаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газете Le Figaro.

Он заявил, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также в начале июня будет опубликована программа фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале в этом году года.

Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.

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Организаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газете Le Figaro. Он заявил,...
 
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