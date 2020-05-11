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Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет
11.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОрганизаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газете
Он заявил, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также в начале июня будет опубликована программа фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале в этом году года.
Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.
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Организаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газете Le Figaro. Он заявил,...
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