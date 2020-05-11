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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет Организаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газете Le Figaro. Он заявил,...

Организаторы объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает в интервью президент фестиваля Пьер Лескюр газетеОн заявил, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также в начале июня будет опубликована программа фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале в этом году года.Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите