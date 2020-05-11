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Кончита Вурст в очередной раз кардинально сменила имидж

11.05.2020 21:15 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он, похоже, стал самим собой.

В своем аккаунте в Instagram Нойвирт выложил фото, на котором у него нет ни накладных ресниц, ни длинных волос, ни дерзких стрелок.

"Спасибо, что вернули мои волосы в форму. Спасибо, Кармен", - подписал снимок победитель "Евровидения-2014".

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Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он,...
 
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