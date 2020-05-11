|
Кончита Вурст в очередной раз кардинально сменила имидж
11.05.2020 21:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИзвестный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он, похоже, стал самим собой.
В своем аккаунте в
"Спасибо, что вернули мои волосы в форму. Спасибо, Кармен", - подписал снимок победитель "Евровидения-2014".
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)