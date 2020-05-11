Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кончита Вурст в очередной раз кардинально сменила имидж Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он,...

Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст, в очередной раз кардинально сменил имидж. И на этот раз он, похоже, стал самим собой.В своем аккаунте вНойвирт выложил фото, на котором у него нет ни накладных ресниц, ни длинных волос, ни дерзких стрелок., - подписал снимок победитель "Евровидения-2014".Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите