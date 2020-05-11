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В Воронеже ищут водителя, который умудрился свой автомобиль поставить на крышу чужого
11.05.2020 19:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПарковка 80-го уровня. Или как стать знаменитым буквально за несколько секунд. В Воронеже ищут водителя, который умудрился свой автомобиль поставить на крышу чужого. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Nissan Fuga пробивает ограждение на верхней площадки и упирается в Kia Sportage, стоявший уровнем ниже. По словам очевидцев, в Nissan находились двое мужчин. После аварии они без какой-либо паники вылезли из машины и ушли. Сейчас чудо-водителя ищет не только полиция, но и владелец Kia (у авто сильно повреждены крыша, багажник и даже салон). По всей вероятности, шофер явно парковался под градусом, поэтому явно не собирался этот вечер продолжать в компании правоохранителей.
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Парковка 80-го уровня. Или как стать знаменитым буквально за несколько секунд. В Воронеже ищут водителя, который умудрился свой автомобиль поставить на крышу...
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