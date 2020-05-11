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Сильные дожди с грозами во Франции

11.05.2020 17:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Борьба со стихией продолжается на юго-западе Франции, хотя в ряде департаментов наивысший красный режим опасности сегодня понижен до оранжевого. Накануне регион атаковали сильные дожди с грозами. Население оповестили о реальной опасности затоплений. 
 
 
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Борьба со стихией продолжается на юго-западе Франции, хотя в ряде департаментов наивысший красный режим опасности сегодня понижен до оранжевого. Накануне регион...
 
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