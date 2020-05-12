Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа продолжает ослаблять ограничительные меры Курс на отмену ограничений. В мире продолжают ослаблять жесткие санитарные меры. Новый план снятия локдауна представили в Великобритании. На работу выйдут люди,...

Курс на отмену ограничений. В мире продолжают ослаблять жесткие санитарные меры. Новый план снятия локдауна представили в Великобритании. На работу выйдут люди, чья профессия требует обязательного присутствия в производственном процессе.По проверенному пути идет и остальная Европа. В Испании уже людям разрешено ходить друг к другу в гости в пределах своего района. В стране открываются отели. На внутренний туризм уповают и в Италии - там приступили к работе туроператоры. В Швейцарии на очереди открытие кафе и больших магазинов. В Греции после двух месяцев перерыва на учебу вышли выпускные классы. Литва же открывает границу с Польшей. Такие меры страна решила принять перед отменой запрета на поездки между странами Прибалтики.