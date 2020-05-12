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Европа продолжает ослаблять ограничительные меры

12.05.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Курс на отмену ограничений. В мире продолжают ослаблять жесткие санитарные меры. Новый план снятия локдауна представили в Великобритании. На работу выйдут люди, чья профессия требует обязательного присутствия в производственном процессе. 

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Речь не идет о повсеместном возвращении на работу. На производство идут только те люди, которые не имеют возможности вести профессиональную деятельность удаленно. Также работодатели не должны экстренно вырывать из декрета людей из-за нехватки кадров. Каждый житель Великобритании должен иметь возможность ухаживать за своим ребенком с сохранением зарплаты".

 По проверенному пути идет и остальная Европа. В Испании уже людям разрешено ходить друг к другу в гости в пределах своего района. В стране открываются отели. На внутренний туризм уповают и в Италии - там приступили к работе туроператоры. В Швейцарии на очереди открытие кафе и больших магазинов. В Греции после двух месяцев перерыва на учебу вышли выпускные классы. Литва же открывает границу с Польшей. Такие меры страна решила принять перед отменой запрета на поездки между странами Прибалтики. 

 
 
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Курс на отмену ограничений. В мире продолжают ослаблять жесткие санитарные меры. Новый план снятия локдауна представили в Великобритании. На работу выйдут люди,...
 
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