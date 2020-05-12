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На судостроительном заводе "Восточная верфь" взорвался газовый галлон

12.05.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия на востоке России. На судостроительном заводе "Восточная верфь" взорвался газовый галлон. Один человек получил ожоги. Ему оказана медицинская помощь. Как сообщается, заказы верфи не пострадали, так как инцидент случился на открытом воздухе. Полиция ведет расследование.
 
 
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Трагедия на востоке России. На судостроительном заводе "Восточная верфь" взорвался газовый галлон. Один человек получил ожоги. Ему оказана медицинская помощь. Как...
 
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