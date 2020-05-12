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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К концу года авиакомпании США смогут восстановить 50 % объема перевозок Авиакомпании США к концу года достигнут только половины докризисного уровня перелетов. Как сообщил глава компании "Боинг", нормализация потока перевозок в Штатах...

Авиакомпании США к концу года достигнут только половины докризисного уровня перелетов. Как сообщил глава компании "Боинг", нормализация потока перевозок в Штатах будет длительной и сложной. Ранее сообщалось, что пассажирские авиаперелеты в США сократились на 95 %. Крупнейшие американские компании в сумме отправили более 100 тысяч работников в неоплачиваемый отпуск. Тенденция упадка характерна для всей экономики. По прогнозу МВФ, в текущем году спад в мировом хозяйстве достигнет 3 %.