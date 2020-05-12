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К концу года авиакомпании США смогут восстановить 50 % объема перевозок

12.05.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Авиакомпании США к концу года достигнут только половины докризисного уровня перелетов. Как сообщил глава компании "Боинг", нормализация потока перевозок в Штатах будет длительной и сложной. Ранее сообщалось, что пассажирские авиаперелеты в США сократились на 95 %. Крупнейшие американские компании в сумме отправили более 100 тысяч работников в неоплачиваемый отпуск. Тенденция упадка характерна для всей экономики. По прогнозу МВФ, в текущем году спад в мировом хозяйстве достигнет 3 %.
 
 
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Авиакомпании США к концу года достигнут только половины докризисного уровня перелетов. Как сообщил глава компании "Боинг", нормализация потока перевозок в Штатах...
 
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