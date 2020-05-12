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Для привлечения туристов некоторые страны делают бесплатным посещение знаковых мест

12.05.2020 14:28 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С успешно пройденным начальным этапом снятия карантина появляются новые вызовы. Сейчас большинство стран тревожит состояние туристического бизнеса. Каждое государство решает проблему по-своему. В Испании, Италии, Болгарии готовые к приему гостей отели пустуют. В этих странах надеются на внутренний турпоток. По такому же пути пошел Китай. С постепенным выходом из карантина там открылись все достопримечательности. 

Некоторые страны для привлечения туристов даже делают бесплатным посещение знаковых мест. Так, в Перу для всех желающих откроют свободный доступ в святилище инков Мачу-Пикчу. Без оплаты можно будет попасть и в национальные заповедники Амазонии.

 
 
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С успешно пройденным начальным этапом снятия карантина появляются новые вызовы. Сейчас большинство стран тревожит состояние туристического бизнеса. Каждое...
 
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