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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для привлечения туристов некоторые страны делают бесплатным посещение знаковых мест С успешно пройденным начальным этапом снятия карантина появляются новые вызовы. Сейчас большинство стран тревожит состояние туристического бизнеса. Каждое...

С успешно пройденным начальным этапом снятия карантина появляются новые вызовы. Сейчас большинство стран тревожит состояние туристического бизнеса. Каждое государство решает проблему по-своему. В Испании, Италии, Болгарии готовые к приему гостей отели пустуют. В этих странах надеются на внутренний турпоток. По такому же пути пошел Китай. С постепенным выходом из карантина там открылись все достопримечательности.Некоторые страны для привлечения туристов даже делают бесплатным посещение знаковых мест. Так, в Перу для всех желающих откроют свободный доступ в святилище инков Мачу-Пикчу. Без оплаты можно будет попасть и в национальные заповедники Амазонии.