ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов

12.05.2020 10:00 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во Франции в первой фазе снятия локдауна ввели новые запреты. В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Запрет принят из-за несоблюдения мер социального дистанцирования людьми в первые же часы после ослабления режима карантина. Из-за хорошей погоды десятки людей начали собираться на берегу канала Сен-Мартен в Париже.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции в первой фазе снятия локдауна ввели новые запреты. В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Запрет принят из-за несоблюдения...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На судостроительном заводе "Восточная верфь" взорвался газовый галлон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика