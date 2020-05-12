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В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов
12.05.2020 10:00 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВо Франции в первой фазе снятия локдауна ввели новые запреты. В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Запрет принят из-за несоблюдения мер социального дистанцирования людьми в первые же часы после ослабления режима карантина. Из-за хорошей погоды десятки людей начали собираться на берегу канала Сен-Мартен в Париже.
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Во Франции в первой фазе снятия локдауна ввели новые запреты. В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов. Запрет принят из-за несоблюдения...
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