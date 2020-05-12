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В Великобритании увеличился спрос на садоводческие товары
12.05.2020 10:00 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСамоизоляция - время для любимого дела. Во время карантина в Великобритании вырос интерес к садоводству. По всей стране резко возросли онлайн-покупки садового инвентаря и уличных растений. Исходя из ситуации, правительство страны на первом этапе снятия локдауна решило открыть вместе с продовольственными магазинами и точки продажи садовых принадлежностей. По статистике, средний британец в течение жизни тратит больше времени на выращивание цветов и уход за лужайкой, чем на приготовление пищи или чтение книг.
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Самоизоляция - время для любимого дела. Во время карантина в Великобритании вырос интерес к садоводству. По всей стране резко возросли онлайн-покупки садового...
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