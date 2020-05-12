|
Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей
12.05.2020 11:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканская корпорация Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения COVID-19.
"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", - написал Илон Маск в свое и Twitter. Он отметил, что и сам намерен быть на заводе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - добавил предприниматель.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская корпорация Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения COVID-19. "Tesla сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)