ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шварценеггер разыграл поклонников

13.05.2020 21:14 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик комментирует: гибкость важна не менее, чем сила. И совершает несколько наклонов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Известен третий подозреваемый в организации терактов 11 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика