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Шварценеггер разыграл поклонников
13.05.2020 21:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик комментирует: гибкость важна не менее, чем сила. И совершает несколько наклонов.
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Эти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик...
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