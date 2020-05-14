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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пандемия приведет к сокращению мирового производства на $8,5 трлн Мировая экономика потеряет около 8 с половиной триллиона долларов из-за пандемии COVID-19, падение в этом году примерно 3 и 2 % - такой прогноз опубликовал Департамент по...

Мировая экономика потеряет около 8 с половиной триллиона долларов из-за пандемии COVID-19, падение в этом году примерно 3 и 2 % - такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Нарушены цепочки поставок, подавлен потребительский спрос, а миллионы людей остались без работы. По оценкам экспертов департамента, рост ВВП в развитых странах в 20 году сократится до 5%. Это самое резкое экономическое падение со времен Великой депрессии.