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Пандемия приведет к сокращению мирового производства на $8,5 трлн

14.05.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мировая экономика потеряет около 8 с половиной триллиона долларов из-за пандемии COVID-19, падение в этом году примерно 3 и 2 % - такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Нарушены цепочки поставок, подавлен потребительский спрос, а миллионы людей остались без работы. По оценкам экспертов департамента, рост ВВП в развитых странах в 20 году сократится до 5%. Это самое резкое экономическое падение со времен Великой депрессии.
 
 
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Мировая экономика потеряет около 8 с половиной триллиона долларов из-за пандемии COVID-19, падение в этом году примерно 3 и 2 % - такой прогноз опубликовал Департамент по...
 
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