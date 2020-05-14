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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие внутренних границ ЕС Брюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между...

Брюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между странами ЕС. Предполагаемая дата - 15 июня. При этом ВОЗ предупреждает: COVID-19 может стать эндемической инфекцией, такой же, как и сезонный грипп. Понадобится не менее 5 лет, чтобы взять ситуацию под контроль.