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Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие внутренних границ ЕС
14.05.2020 17:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБрюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между странами ЕС. Предполагаемая дата - 15 июня. При этом ВОЗ предупреждает: COVID-19 может стать эндемической инфекцией, такой же, как и сезонный грипп. Понадобится не менее 5 лет, чтобы взять ситуацию под контроль.
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Брюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между...
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