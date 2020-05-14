ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие внутренних границ ЕС

14.05.2020 17:42 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Брюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между странами ЕС. Предполагаемая дата - 15 июня. При этом ВОЗ предупреждает: COVID-19 может стать эндемической инфекцией, такой же, как и сезонный грипп. Понадобится не менее 5 лет, чтобы взять ситуацию под контроль.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брюссель делает все возможное, чтобы хотя бы частично спасти летний турсезон в Европейском союзе. Еврокомиссия рекомендовала постепенное открытие границ между...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На восточное побережье Филиппин обрушился тайфун "Вонфон"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика