Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салоны красоты и центры эстетической медицины в Грузии начнут работу с 18 мая "Исходя из эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять шаги по открытию экономики. Мы приняли решение о том, что с 18 мая...

"Исходя из эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять шаги по открытию экономики. Мы приняли решение о том, что с 18 мая откроются салоны красоты и эстетические салоны", - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.Также с 18 мая в Грузии отменяется запрет на собрания более трех человек. Это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя и двоих пассажиров только на заднем сиденье. Также продолжается действие комендантского часа.По последним данным, в Грузии подтверждено 652 случая COVID-19, с момента вспышки 12 человек скончались.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите