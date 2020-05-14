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Салоны красоты и центры эстетической медицины в Грузии начнут работу с 18 мая

14.05.2020 19:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Исходя из эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять шаги по открытию экономики. Мы приняли решение о том, что с 18 мая откроются салоны красоты и эстетические салоны", - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Также с 18 мая в Грузии отменяется запрет на собрания более трех человек. Это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя и двоих пассажиров только на заднем сиденье. Также продолжается действие комендантского часа.

По последним данным, в Грузии подтверждено 652 случая COVID-19, с момента вспышки 12 человек скончались.


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"Исходя из эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять шаги по открытию экономики. Мы приняли решение о том, что с 18 мая...
 
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