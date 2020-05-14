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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чите второй день бушует страшный ураган Жуткие кадры из столицы Забайкальского края России - в Чите второй день бушует страшный ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, не...

Жуткие кадры из столицы Забайкальского края России - в Чите второй день бушует страшный ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, не только ломал деревья, обрывал линии электропередач и повреждал автомобили. Многие жители наблюдали, как стихия переворачивала гаражи и срывала крыши со зданий детских садов, школ, жилых домов и торговых центров. Накануне в городе было объявлено штормовое предупреждение: местное управление МЧС предупредило население о непогоде. Известно о двух пострадавших. И сегодня в городе также обещают буйство природы. Последствия урагана ликвидируют около 400 человек и полторы сотни единиц спецтехники.