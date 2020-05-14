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Выход из карантина. Многие жители Европы пересели на велосипеды

14.05.2020 20:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств не способна вынести дальнейший простой. Правда, меры социального дистанцирования далеко не везде удается применять с успехом. Так, в Англии, в особенности это касается Лондона, в общественном транспорте в час пик часто очень много людей. 

По прогнозам Еврокомиссии, в 2020-м экономику ЕС ждет глубокая рецессия. Во Франции открылись пляжи, но оставаться на песке запрещено. Купаться - можно. 

А многие жители Парижа стараются добираться до офисов на велосипедах или самокатах. Работа общественного транспорта в столице Франции восстанавливается, однако действуют ограничительные меры.

 
 
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Жители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств не способна вынести дальнейший простой. Правда, меры...
 
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