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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выход из карантина. Многие жители Европы пересели на велосипеды Жители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств не способна вынести дальнейший простой. Правда, меры...

Жители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств не способна вынести дальнейший простой. Правда, меры социального дистанцирования далеко не везде удается применять с успехом. Так, в Англии, в особенности это касается Лондона, в общественном транспорте в час пик часто очень много людей.По прогнозам Еврокомиссии, в 2020-м экономику ЕС ждет глубокая рецессия. Во Франции открылись пляжи, но оставаться на песке запрещено. Купаться - можно.А многие жители Парижа стараются добираться до офисов на велосипедах или самокатах. Работа общественного транспорта в столице Франции восстанавливается, однако действуют ограничительные меры.