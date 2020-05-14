Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые жертвы радикалов в Афганистане В афганском городе Гардез взлетел на воздух заминированный автомобиль. Погибли 5 человек, 19 пострадали. Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя...

В афганском городе Гардез взлетел на воздух заминированный автомобиль. Погибли 5 человек, 19 пострадали. Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, отметив, что это реакция на угрозу официального Кабула возобновить военные действия против талибов. Решение о наступлении было озвучено накануне после того, как в результате нападения на роддом, в Кабуле погибли 24 человека, в том числе 16 детей. Во вторник подорвал себя и боевик джихадистской группировки "Исламское государство". Это случилось во время похорон одного из полицейских начальников в восточной части Афганистана. Погибли 32 человека.