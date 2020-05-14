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Новые жертвы радикалов в Афганистане

14.05.2020 20:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В афганском городе Гардез взлетел на воздух заминированный автомобиль. Погибли 5 человек, 19 пострадали. Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, отметив, что это реакция на угрозу официального Кабула возобновить военные действия против талибов. Решение о наступлении было озвучено накануне после того, как в результате нападения на роддом, в Кабуле погибли 24 человека, в том числе 16 детей. Во вторник подорвал себя и боевик джихадистской группировки "Исламское государство". Это случилось во время похорон одного из полицейских начальников в восточной части Афганистана. Погибли 32 человека. 
 
 
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В афганском городе Гардез взлетел на воздух заминированный автомобиль. Погибли 5 человек, 19 пострадали. Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя...
 
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