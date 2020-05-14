Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку Придали ускорение, и автомобиль упал в реку. В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку. В салоне был только водитель. Он не пострадал....

Придали ускорение, и автомобиль упал в реку. В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку. В салоне был только водитель. Он не пострадал. Шофер субмарины сумел взобраться на крышу. Как выяснилось, началось все с того, что автомобилист остановился у зебры, чтобы пропустить пешехода. А машина сзади движение продолжила. В результате - ДТП. Пешеход успел перебежать дорогу. Водитель затонувшего авто доплыл до берега, из воды ему помогли выбраться. А вот доставать его транспорт из Фонтанки будет спецтехника. Автомобиль затонул на расстоянии 200 метров от берега.