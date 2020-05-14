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В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку

14.05.2020 20:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Придали ускорение, и автомобиль упал в реку. В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку. В салоне был только водитель. Он не пострадал. Шофер субмарины сумел взобраться на крышу. Как выяснилось, началось все с того, что автомобилист остановился у зебры, чтобы пропустить пешехода. А машина сзади движение продолжила. В результате - ДТП. Пешеход успел перебежать дорогу. Водитель затонувшего авто доплыл до берега, из воды ему помогли выбраться. А вот доставать его транспорт из Фонтанки будет спецтехника. Автомобиль затонул на расстоянии 200 метров от берега. 

 
 
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Придали ускорение, и автомобиль упал в реку. В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и приземлилась в Фонтанку. В салоне был только водитель. Он не пострадал....
 
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