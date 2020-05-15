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В пражском зоопарке во время карантина родился второй слоненок
15.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСейчас ему уже почти неделя - его вес 128 килограммов. Во время своего первого появления на публике малыш неуверенно ходил, несколько раз падал и старался держаться как можно ближе к маме.
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Сейчас ему уже почти неделя - его вес 128 килограммов. Во время своего первого появления на публике малыш неуверенно ходил, несколько раз падал и старался держаться...
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