Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пражском зоопарке во время карантина родился второй слоненок Сейчас ему уже почти неделя - его вес 128 килограммов. Во время своего первого появления на публике малыш неуверенно ходил, несколько раз падал и старался держаться...

Сейчас ему уже почти неделя - его вес 128 килограммов. Во время своего первого появления на публике малыш неуверенно ходил, несколько раз падал и старался держаться как можно ближе к маме.