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Хорватия открыла границы для туристов
15.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTХорватия уже готова принимать иностранных туристов. Страна открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также бизнесменам и прибывшим на похоронные мероприятия. На таких туристов не распространяется требование 14-дневного карантина после прибытия.
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Хорватия уже готова принимать иностранных туристов. Страна открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также бизнесменам и прибывшим на похоронные...
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