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Хорватия открыла границы для туристов

15.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Хорватия уже готова принимать иностранных туристов. Страна открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также бизнесменам и прибывшим на похоронные мероприятия. На таких туристов не распространяется требование 14-дневного карантина после прибытия.
 
 
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Хорватия уже готова принимать иностранных туристов. Страна открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также бизнесменам и прибывшим на похоронные...
 
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