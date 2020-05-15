|
Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров
15.05.2020 14:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИлон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Как пишет Reuters, новая батарея, которая будет использована в новом Tesla Model 3, не только станет дешевле, но и значительно увеличит запас хода электромобиля. Также увеличится срок службы аккумуляторной батареи.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)