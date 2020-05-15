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Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров

15.05.2020 14:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Как пишет Reuters, новая батарея, которая будет использована в новом Tesla Model 3, не только станет дешевле, но и значительно увеличит запас хода электромобиля. Также увеличится срок службы аккумуляторной батареи.

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Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания....
 
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