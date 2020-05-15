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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания....

Илон Маск готовится презентовать новый аккумулятор для электрокаров, способный снизить их стоимость до стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.Как пишет Reuters, новая батарея, которая будет использована в новом Tesla Model 3, не только станет дешевле, но и значительно увеличит запас хода электромобиля. Также увеличится срок службы аккумуляторной батареи.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите