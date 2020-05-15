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Страны продолжают снимать карантинные ограничения
15.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМир продолжает снимать ограничения. В Австрии возобновляют работу кафе, рестораны, музеи и зоопарки. В Австралии сегодня также заработали многие точки общественного питания. Смягчать карантин начнут и сразу в нескольких округах штата Нью-Йорк. А в Словении и вовсе объявили о завершении эпидемии.
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Мир продолжает снимать ограничения. В Австрии возобновляют работу кафе, рестораны, музеи и зоопарки. В Австралии сегодня также заработали многие точки...
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