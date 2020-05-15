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Весенние паводки зарегистрированы в 15 регионах России
15.05.2020 09:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Республике Коми идет эвакуация людей. Почти 200 населенных пунктов стихия отрезала от внешнего мира. Непростой остается обстановка в Вологодской области. Там в зоне бедствия - десятки жилых домов. В Якутии ситуация постепенно стабилизируется. Снижается уровень воды в реке Лена. Уходит вода и в Пермском крае.
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В Республике Коми идет эвакуация людей. Почти 200 населенных пунктов стихия отрезала от внешнего мира. Непростой остается обстановка в Вологодской области. Там в...
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