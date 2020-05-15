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Весенние паводки зарегистрированы в 15 регионах России

15.05.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Республике Коми  идет эвакуация людей. Почти 200 населенных пунктов стихия отрезала от внешнего мира. Непростой остается обстановка в Вологодской области. Там в зоне бедствия - десятки жилых домов. В Якутии  ситуация постепенно стабилизируется. Снижается уровень воды в реке Лена. Уходит вода и в Пермском крае.
 
 
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В Республике Коми  идет эвакуация людей. Почти 200 населенных пунктов стихия отрезала от внешнего мира. Непростой остается обстановка в Вологодской области. Там в...
 
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