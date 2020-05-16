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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной этап расследования крушения вертолета Коби Брайанта не установил причину аварии Очередной этап расследования крушения вертолета, на котором летел Коби Брайант со своей дочерью Джианной, не установил причину аварии - сообщает Национальный...

Очередной этап расследования крушения вертолета, на котором летел Коби Брайант со своей дочерью Джианной, не установил причину аварии - сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте США. При этом судмедэксперты пришли к выводу, что пилот вертолета был абсолютно трезв. Из опубликованных материалов следует, что все девять человек, находившихся на борту, мгновенно скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью. Напомним, крушение вертолета с легендой баскетбола произошло утром 26 января. Расследование продолжается.