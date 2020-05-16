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Очередной этап расследования крушения вертолета Коби Брайанта не установил причину аварии

16.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередной этап расследования крушения вертолета, на котором летел Коби Брайант со своей дочерью Джианной, не установил причину аварии - сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте США. При этом судмедэксперты пришли к выводу, что пилот вертолета был абсолютно трезв. Из опубликованных материалов следует, что все девять человек, находившихся на борту, мгновенно скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью. Напомним, крушение вертолета с легендой баскетбола произошло утром 26 января. Расследование продолжается.

 
 
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Очередной этап расследования крушения вертолета, на котором летел Коби Брайант со своей дочерью Джианной, не установил причину аварии - сообщает Национальный...
 
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