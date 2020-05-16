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Жертвами наводнения в Сырдарьинской области Узбекистана стали 6 человек
16.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭто сообщают в МЧС страны. Из-за сильных дождей здесь прорвало дамбу водохранилища, которую построили 3 года назад. Затопленными оказались несколько населенных пунктов как в Узбекистане, так и в соседнем Казахстане. Госпитализированы 56 человек. Эвакуированы 90 тысяч. Сейчас власти выясняют, чья халатность стала причиной бедствия - строителей или при эксплуатации.
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Это сообщают в МЧС страны. Из-за сильных дождей здесь прорвало дамбу водохранилища, которую построили 3 года назад. Затопленными оказались несколько населенных...
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