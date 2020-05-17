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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пуэрто-Рико задумались о присоединении к Америке 3 ноября в государстве состоится референдум по вопросу присоединения острова к США в качестве штата. На данный момент пуэрториканцы официально считаются...

3 ноября в государстве состоится референдум по вопросу присоединения острова к США в качестве штата. На данный момент пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.