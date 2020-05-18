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В Польше тысячи людей вышли на улицы, с требованием отмены карантина
18.05.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПолиции пришлось применить слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Оставшиеся без работы поляки митингуют за снятие всех мер изоляции, из-за которых польская экономика переживает крупнейший спад. Некоторые аналитики прогнозируют: волна недовольств будет расти. Сейчас среди демонстрантов особенно много индивидуальных предпринимателей.
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Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Оставшиеся без работы поляки митингуют за снятие всех мер изоляции, из-за которых польская...
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