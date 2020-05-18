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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все больше стран снимают ограничения Снимать ограничения продолжают по всему миру. Ирландия "на низком старте" перед началом первой фазы смягчения карантина. В стране разрешат работать на открытом...

Снимать ограничения продолжают по всему миру. Ирландия "на низком старте" перед началом первой фазы смягчения карантина. В стране разрешат работать на открытом воздухе, в том числе строителям и садоводам. Откроются непродовольственные магазины, люди могут собираться на улице группами не более 4 человек.Новый этап снятия ограничений проходит и в первом европейском очаге болезни. В Италии после очередного послабления тысячи людей отправились в парикмахерские. Все больше магазинов начинают свою работу - с выполнением санитарных норм.Проверенной тенденции следуют в США. Несмотря на нежелание губернаторов некоторых штатов снимать ограничения, в стране уверенно идут навстречу отмене локдауна. Так, в Санта-Монике впервые за несколько недель для посещения открылись пляжи.