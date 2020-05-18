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Пожар парализовал работу аэропорта Сакраменто
18.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКлубы дыма и столбы огня. Из-за засушливой погоды в Калифорнии загорелась сухая трава. С сильным ветром пламя начало быстро распространяться. Густой дым на время парализовал работу Национального международного аэропорта Сакраменто. Пожарным удалось локализовать огонь. Пострадавших нет.
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Клубы дыма и столбы огня. Из-за засушливой погоды в Калифорнии загорелась сухая трава. С сильным ветром пламя начало быстро распространяться. Густой дым на время...
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