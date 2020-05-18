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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Некоторые поляки находят в карантине политический подтекст В Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают...

В Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают за снятие всех мер изоляции, из-за которых польская экономика переживает крупнейший спад. Некоторые находят в карантине политический подтекст.И хотя сегодня карантин в стране будет ослаблен, протестующие требуют отмены сразу всех ограничений для более быстрого восстановления деловой активности.