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Некоторые поляки находят в карантине политический подтекст
18.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают за снятие всех мер изоляции, из-за которых польская экономика переживает крупнейший спад. Некоторые находят в карантине политический подтекст.
Ярослав Кочишевский, эксперт по безопасности: "Затраты на президентские выборы непрозрачны и непомерно велики. В итоге выборы были перенесены. Мы не знаем, сколько денег было потрачено впустую. Сегодняшние цифры по национальной экономике удручают. Люди перестают доверять властям. Некоторые боятся, что в карантине замешана политика".
И хотя сегодня карантин в стране будет ослаблен, протестующие требуют отмены сразу всех ограничений для более быстрого восстановления деловой активности.
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В Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают...
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