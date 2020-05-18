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Некоторые поляки находят в карантине политический подтекст

18.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают за снятие всех мер изоляции, из-за которых польская экономика переживает крупнейший спад. Некоторые находят в карантине политический подтекст.

Ярослав Кочишевский, эксперт по безопасности: "Затраты на президентские выборы непрозрачны и непомерно велики. В итоге выборы были перенесены. Мы не знаем, сколько денег было потрачено впустую. Сегодняшние цифры по национальной экономике удручают. Люди перестают доверять властям. Некоторые боятся, что в карантине замешана политика".

И хотя сегодня карантин в стране будет ослаблен, протестующие требуют отмены сразу всех ограничений для более быстрого восстановления деловой активности.

 
 
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В Польше тысячи людей требуют отмены карантина. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Некоторых госпитализировали. Оставшиеся без работы поляки выступают...
 
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