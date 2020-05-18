ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

18.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС Канады взлетают с аэропорта. После один летательный аппарат перевернулся и упал. В результате крушения загорелся жилой дом. Погиб человек, еще один получил серьезные ранения. Сейчас полиция расследует причины аварии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пожар парализовал работу аэропорта Сакраменто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика