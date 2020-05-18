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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС В Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС...

В Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС Канады взлетают с аэропорта. После один летательный аппарат перевернулся и упал. В результате крушения загорелся жилой дом. Погиб человек, еще один получил серьезные ранения. Сейчас полиция расследует причины аварии.