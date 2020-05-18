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В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
18.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС Канады взлетают с аэропорта. После один летательный аппарат перевернулся и упал. В результате крушения загорелся жилой дом. Погиб человек, еще один получил серьезные ранения. Сейчас полиция расследует причины аварии.
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В Канаде при подготовке воздушной акции поддержки морального духа во время пандемии разбился военный самолет. На снятых кадрах видно, как два воздушных судна ВВС...
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