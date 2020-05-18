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Отмены ограничительных мер требуют по всему миру
18.05.2020 10:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОтмены карантина требуют по всему миру. На улицы Бразилии вышли люди, поддерживающие меры президента. Жаир Болсонару заявил о желании восстановления привычного экономического ритма. Несмотря на это, большинство губернаторов сохраняют ограничения. Люди требуют вернуть возможность зарабатывать на жизнь.
Накануне в Великобритании прошли акции протеста против локдауна. Полиция арестовала нескольких участников.
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Отмены карантина требуют по всему миру. На улицы Бразилии вышли люди, поддерживающие меры президента. Жаир Болсонару заявил о желании восстановления привычного...
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