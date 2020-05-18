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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отмены ограничительных мер требуют по всему миру Отмены карантина требуют по всему миру. На улицы Бразилии вышли люди, поддерживающие меры президента. Жаир Болсонару заявил о желании восстановления привычного...

Отмены карантина требуют по всему миру. На улицы Бразилии вышли люди, поддерживающие меры президента. Жаир Болсонару заявил о желании восстановления привычного экономического ритма. Несмотря на это, большинство губернаторов сохраняют ограничения. Люди требуют вернуть возможность зарабатывать на жизнь.Накануне в Великобритании прошли акции протеста против локдауна. Полиция арестовала нескольких участников.Оставшиеся без работы поляки митингуют за снятие всех мер изоляции, из-за которых. Среди демонстрантов особенно много индивидуальных предпринимателей. Большинство видят в затянувшемся карантине политический подтекст.