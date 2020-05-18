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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На побережье Северной Каролины обрушился шторм "Артур" Непогода в США. На побережье Северной Каролины сегодня обрушился тропический шторм "Артур". Он стал первым в этом году штормом, сформировавшимся в Атлантическом...

Непогода в США. На побережье Северной Каролины сегодня обрушился тропический шторм "Артур". Он стал первым в этом году штормом, сформировавшимся в Атлантическом океане. В ближайшее время ожидается его усиление. В центральной и северной частях атлантического побережья Флориды предупреждают о сильных волнах.