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На побережье Северной Каролины обрушился шторм "Артур"
18.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНепогода в США. На побережье Северной Каролины сегодня обрушился тропический шторм "Артур". Он стал первым в этом году штормом, сформировавшимся в Атлантическом океане. В ближайшее время ожидается его усиление. В центральной и северной частях атлантического побережья Флориды предупреждают о сильных волнах.
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Непогода в США. На побережье Северной Каролины сегодня обрушился тропический шторм "Артур". Он стал первым в этом году штормом, сформировавшимся в Атлантическом...
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