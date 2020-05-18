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Собор Святого Петра в Ватикане открылся для посетителей
18.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВатиканский собор Святого Петра открыли для посетителей. Папа Римский Франциск сегодня утром провел первую после карантина публичную мессу в базилике. Богослужение состоялось в часовне Иоанна Павла II в день 100-летия со дня рождения понтифика. Собор Святого Петра был закрыт для посещения с 10 марта из-за распространения в Италии COVID-19.
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Ватиканский собор Святого Петра открыли для посетителей. Папа Римский Франциск сегодня утром провел первую после карантина публичную мессу в базилике....
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