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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собор Святого Петра в Ватикане открылся для посетителей Ватиканский собор Святого Петра открыли для посетителей. Папа Римский Франциск сегодня утром провел первую после карантина публичную мессу в базилике....

Ватиканский собор Святого Петра открыли для посетителей. Папа Римский Франциск сегодня утром провел первую после карантина публичную мессу в базилике. Богослужение состоялось в часовне Иоанна Павла II в день 100-летия со дня рождения понтифика. Собор Святого Петра был закрыт для посещения с 10 марта из-за распространения в Италии COVID-19.