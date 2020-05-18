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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2020 год может стать одним из самых засушливых за последние столетия Этот год, по прогнозам климатологов, может оказаться одним из самых знойных за всю историю метеонаблюдений. Американские ученые предрекают необычайно жаркое лето....

Этот год, по прогнозам климатологов, может оказаться одним из самых знойных за всю историю метеонаблюдений. Американские ученые предрекают необычайно жаркое лето. Так, в Восточной Европе (а именно в Чехии, Польше, Литве) в конце апреля - начале мая уже случилась засуха. А все из-за бесснежной зимы и низкого уровня воды в водоемах. Разумеется, нехватка влаги негативно скажется на сельском хозяйстве, а именно на будущем урожае.