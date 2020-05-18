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2020 год может стать одним из самых засушливых за последние столетия

18.05.2020 22:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Этот год, по прогнозам климатологов, может оказаться одним из самых знойных за всю историю метеонаблюдений. Американские ученые предрекают необычайно жаркое лето. Так, в Восточной Европе (а именно в Чехии, Польше, Литве) в конце апреля - начале мая  уже случилась засуха. А все из-за бесснежной зимы и низкого уровня воды в водоемах. Разумеется, нехватка влаги негативно скажется на сельском хозяйстве, а именно на будущем урожае. 

Цюй Дунъюй, гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: "Экстремальные погодные условия, саранча, экономические потрясения и в настоящее время COVID-19, по всей вероятности, приведут к тому, что все больше людей будут сталкиваться с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности".

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации: "Если мы не сможем смягчить последствия изменения климата, мы будем сталкиваться с постоянными проблемами со здоровьем, но главным образом  это угроза голода и неспособность прокормить растущее население мира. Климат оказывает глобальное воздействие на экономику".

 
 
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Этот год, по прогнозам климатологов, может оказаться одним из самых знойных за всю историю метеонаблюдений. Американские ученые предрекают необычайно жаркое лето....
 
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