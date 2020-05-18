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"Чешские авиалинии" возобновили международные рейсы

18.05.2020 19:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Страны все активнее выходят из карантина. "Чешские авиалинии" с сегодняшнего дня возобновили международные рейсы, которые были приостановлены в марте. Это регулярные полеты из Праги в Париж, Амстердам и Франкфурт-на-Майне.

В Греции сегодня для посещения открыли Акрополь и более 200 античных памятников. В летний сезон площадки будут работать по продленному графику - с 8 утра до 8 вечера. Однако посетители и сотрудники должны соблюдать надлежащие меры гигиены и безопасности. Напомним, в Греции зарегистрированы 2 834 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 1374. 

А в Болгарии сегодня открылись торговые центры и фитнес-клубы. Правда, запрет на работу игровых залов и баров пока сохраняется. Исключением будут рестораны, у которых есть открытые площади с отдельным входом.

 
 
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Страны все активнее выходят из карантина. "Чешские авиалинии" с сегодняшнего дня возобновили международные рейсы, которые были приостановлены в марте. Это...
 
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