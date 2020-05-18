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"Чешские авиалинии" возобновили международные рейсы
18.05.2020 19:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтраны все активнее выходят из карантина. "Чешские авиалинии" с сегодняшнего дня возобновили международные рейсы, которые были приостановлены в марте. Это регулярные полеты из Праги в Париж, Амстердам и Франкфурт-на-Майне.
В Греции сегодня для посещения
А в Болгарии сегодня открылись торговые центры и фитнес-клубы. Правда, запрет на работу игровых залов и баров пока сохраняется. Исключением будут рестораны, у которых есть открытые площади с отдельным входом.
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Страны все активнее выходят из карантина. "Чешские авиалинии" с сегодняшнего дня возобновили международные рейсы, которые были приостановлены в марте. Это...
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