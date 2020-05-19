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Цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч

19.05.2020 10:59 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Американский бизнесмен Роберт Кийосаки, автор бестселлера и настольной книги для миллионов предпринимателей по всему миру "Богатый папа, бедный папа" считает, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч. Кийосаки заявил, теперь инвестирует в золото, серебро и биткоин, из-за намерения властей США влить триллионы долларов в спасение пенсионных планов. Речь идет о принятом пока только Палатой представителей США законопроекте о новом стимулирующем пакете для экономики объемом $3 трлн. Бизнесмен считает это ошибкой и ударом по американской валюте.
 
 
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Американский бизнесмен Роберт Кийосаки, автор бестселлера и настольной книги для миллионов предпринимателей по всему миру "Богатый папа, бедный папа" считает, что...
 
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