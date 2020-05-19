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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Калифорния отказала SpaceX в субсидии из-за конфликта с Tesla Калифорнийская комиссия по вопросам подготовки персонала отклонила запрос SpaceX о предоставлении гранта на $655,5 тысяч. Причиной стали недавние угрозы Илона Маска,...

Калифорнийская комиссия по вопросам подготовки персонала отклонила запрос SpaceX о предоставлении гранта на $655,5 тысяч. Причиной стали недавние угрозы Илона Маска, который возглавляет обе компании, перенести из штата производство Tesla, пишет Reuters.Напомним, Маск пригрозил убрать производство Tesla из Фримонта, потому что власти округа Аламида сопротивлялись перезапуску находящегося здесь завода.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите