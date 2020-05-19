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Калифорния отказала SpaceX в субсидии из-за конфликта с Tesla
19.05.2020 17:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКалифорнийская комиссия по вопросам подготовки персонала отклонила запрос SpaceX о предоставлении гранта на $655,5 тысяч. Причиной стали недавние угрозы Илона Маска, который возглавляет обе компании, перенести из штата производство Tesla, пишет Reuters.
Напомним, Маск пригрозил убрать производство Tesla из Фримонта, потому что власти округа Аламида сопротивлялись перезапуску находящегося здесь завода.
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Калифорнийская комиссия по вопросам подготовки персонала отклонила запрос SpaceX о предоставлении гранта на $655,5 тысяч. Причиной стали недавние угрозы Илона Маска,...
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