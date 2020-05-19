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Чехия заявляет, что страна преодолела кризис

19.05.2020 20:03 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С 26 мая начнется смягчение режима на границах. Кстати, в Словении они начнутся еще раньше - 21 мая. За время эпидемии в Чехии заразились COVID-19 свыше 8 с половиной тысяч человек, умерли  297. Напомним, именно Чехия была одной из первых европейских стран, которые закрыли границы и ввел карантин. Штрафы за нарушение ограничительных мер там были едва ли не самыми высокими.

 
 
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С 26 мая начнется смягчение режима на границах. Кстати, в Словении они начнутся еще раньше - 21 мая. За время эпидемии в Чехии заразились COVID-19 свыше 8 с половиной тысяч...
 
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