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В Италии разрешили работу музеев
20.05.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУже сейчас свои двери открыли 14 госучреждений, большая часть из них находятся в Риме. Многие музеи отложили открытие до 2 июня. В этот день Италия отмечает национальный праздник - День Республики. Примерно в это же время запланировано открытие Колизея и комплекса Помпеи.
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Уже сейчас свои двери открыли 14 госучреждений, большая часть из них находятся в Риме. Многие музеи отложили открытие до 2 июня. В этот день Италия отмечает...
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