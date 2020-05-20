Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Uber снова сокращает персонал Вторая волна сокращений накрывает компанию "Убер". На сей раз будут закрыты 45 офисов в различных регионах планеты. Потери корпорации в первом квартале составили...

Вторая волна сокращений накрывает компанию "Убер". На сей раз будут закрыты 45 офисов в различных регионах планеты. Потери корпорации в первом квартале составили без малого 3 миллиарда долларов. "Убер" делает попытки перепрофилировать бизнес или расширить спектр предоставляемых услуг. Например, компания занялась доставкой еды. Пока это не очень помогает: около месяца тому назад пришлось сократить 3,5 тысячи сотрудников, теперь без работы останутся еще 3 тысячи человек.