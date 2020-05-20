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Uber снова сокращает персонал

20.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вторая волна сокращений накрывает компанию "Убер". На сей раз будут закрыты 45 офисов в различных регионах планеты. Потери корпорации в первом квартале составили без малого 3 миллиарда долларов. "Убер" делает попытки перепрофилировать бизнес или расширить спектр предоставляемых услуг. Например, компания занялась доставкой еды. Пока это не очень помогает: около месяца тому назад пришлось сократить 3,5 тысячи сотрудников, теперь без работы останутся еще 3 тысячи человек.
 
 
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Вторая волна сокращений накрывает компанию "Убер". На сей раз будут закрыты 45 офисов в различных регионах планеты. Потери корпорации в первом квартале составили...
 
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