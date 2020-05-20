Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В американском штате Мичиган из-за проливных дождей произошел прорыв дамб на реке Титтабаваси Власти эвакуируют из опасной зоны около 10 000 жителей округа Мидленд. Местные власти заявили, что наводнение может стать самым масштабным в истории округа....

Власти эвакуируют из опасной зоны около 10 000 жителей округа Мидленд.Местные власти заявили, что наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что с особенно серьезной угрозой наводнения столкнулся центр Мидленда. В городе, на берегу реки Титтабаваси, располагается химический завод Dow Chemical. Ему также угрожает подтопление.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите