Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США выходит из локдауна Все регионы США постепенно возвращаются к нормальной жизни. Это объявил вице-президент Пенс на совещании правительства, где обсуждалось возобновление программы...

Все регионы США постепенно возвращаются к нормальной жизни. Это объявил вице-президент Пенс на совещании правительства, где обсуждалось возобновление программы американской пилотируемой космонавтики.Штат за штатом отменяют или смягчают режим "оставайся дома". Граждан пустили на пляжи, разрешили уличные прогулки и шопинг. Возвращение к нормальному функционированию экономики правительство считает неотложным. Численность безработных в США достигла 33 миллионов человек, а ВВП в апреле, по некоторым оценкам, сократился на четверть, а, возможно, даже и на треть.