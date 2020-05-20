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США выходит из локдауна
20.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВсе регионы США постепенно возвращаются к нормальной жизни. Это объявил вице-президент Пенс на совещании правительства, где обсуждалось возобновление программы американской пилотируемой космонавтики.
Майк Пенс, вице-президент США: "Сегодня, когда все 50 штатов начали выход из локдауна, мы видим обнадеживающие признаки хозяйственного оживления, несмотря на душераздирающие потери. Наступило время великих надежд и свершений. Тем более, что появились известия о создании нашими врачами вакцины, которая позволит американскому народу пережить годину великих испытаний. В истории эти времена останутся как эпоха, когда все американцы трудились сообща".
Штат за штатом отменяют или смягчают режим "оставайся дома". Граждан пустили на пляжи, разрешили уличные прогулки и шопинг. Возвращение к нормальному функционированию экономики правительство считает неотложным. Численность безработных в США достигла 33 миллионов человек, а ВВП в апреле, по некоторым оценкам, сократился на четверть, а, возможно, даже и на треть.
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Все регионы США постепенно возвращаются к нормальной жизни. Это объявил вице-президент Пенс на совещании правительства, где обсуждалось возобновление программы...
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