Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румыния с 1 июня откроет курорты на Черном море Румыния тем временем открывает границы и готовится разрешить посещения пляжей. В самой стране начали работу музеи и большая часть магазинов. Уже 1 июня пока только...

Румыния тем временем открывает границы и готовится разрешить посещения пляжей. В самой стране начали работу музеи и большая часть магазинов. Уже 1 июня пока только гражданам разрешат купаться в море. Перспективы отдыха для иностранных туристов еще туманные, поскольку европейские границы, в основном, закрыты. А любое авиационное сообщение в Старом Свете практически полностью прекращено.