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Румыния с 1 июня откроет курорты на Черном море

20.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Румыния тем временем открывает границы и готовится разрешить посещения пляжей. В самой стране начали работу музеи и большая часть магазинов. Уже 1 июня пока только гражданам разрешат купаться в море. Перспективы отдыха для иностранных туристов еще туманные, поскольку европейские границы, в основном, закрыты. А любое авиационное сообщение в Старом Свете практически полностью прекращено.
 
 
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Румыния тем временем открывает границы и готовится разрешить посещения пляжей. В самой стране начали работу музеи и большая часть магазинов. Уже 1 июня пока только...
 
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