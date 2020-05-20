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В Чили продолжаются протесты против жестких ограничительных мер
20.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Чили продолжается противостояние недовольных карантином граждан и правительства. В столице действуют наиболее жесткие ограничения: при этом никакой поддержки горожанам власти не оказывают. В бедных районах это привело к настоящему восстанию: здесь люди оказались в буквальном смысле на грани голода. В более благополучных кварталах люди устраивают так называемые кастрюльные концерты. В Сантьяго всю минувшую ночь из окон и балконов доносился грохот со скрежетом: для законопослушных граждан на карантине - это единственный способ выразить свое недовольство.
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В Чили продолжается противостояние недовольных карантином граждан и правительства. В столице действуют наиболее жесткие ограничения: при этом никакой поддержки...
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