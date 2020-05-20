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В США за неделю разбились 2 самых дорогих истребителя в мире

20.05.2020 13:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Второй за неделю. Американский истребитель пятого поколения Ф-35 разбился во Флориде. Пилот успел катапультироваться и его жизни ничто не угрожает. Причины аварии не известны. 5 дней тому назад, 15 мая, здесь же потерпел крушение другой истребитель - Ф-22 Raptor. Эти машины - одни из самых дорогих на планете. Ф-35 обходится Пентагону в 85 миллионов долларов, а Ф-22 Raptor - почти в 150 миллионов.
 
 
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Второй за неделю. Американский истребитель пятого поколения Ф-35 разбился во Флориде. Пилот успел катапультироваться и его жизни ничто не угрожает. Причины аварии...
 
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