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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США за неделю разбились 2 самых дорогих истребителя в мире Второй за неделю. Американский истребитель пятого поколения Ф-35 разбился во Флориде. Пилот успел катапультироваться и его жизни ничто не угрожает. Причины аварии...

Второй за неделю. Американский истребитель пятого поколения Ф-35 разбился во Флориде. Пилот успел катапультироваться и его жизни ничто не угрожает. Причины аварии не известны. 5 дней тому назад, 15 мая, здесь же потерпел крушение другой истребитель - Ф-22 Raptor. Эти машины - одни из самых дорогих на планете. Ф-35 обходится Пентагону в 85 миллионов долларов, а Ф-22 Raptor - почти в 150 миллионов.