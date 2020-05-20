ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Саудовской Аравии официально отменили телесные наказания за ряд преступлений

20.05.2020 13:48 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе". 

В министерстве уточнили, что суд будет самостоятельно принимать решение по каждому такому делу и озвучивать его.

При этом оговаривается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате - правонарушениях, связанных с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые точно не прописана в Коране или хадисах.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В США за неделю разбились 2 самых дорогих истребителя в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика