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В Саудовской Аравии официально отменили телесные наказания за ряд преступлений
20.05.2020 13:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе".
В министерстве уточнили, что суд будет самостоятельно принимать решение по каждому такому делу и озвучивать его.
При этом оговаривается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате - правонарушениях, связанных с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые точно не прописана в Коране или хадисах.
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Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены...
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