Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Саудовской Аравии официально отменили телесные наказания за ряд преступлений Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены...

Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya. Как указывается в заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе".В министерстве уточнили, что суд будет самостоятельно принимать решение по каждому такому делу и озвучивать его.При этом оговаривается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате - правонарушениях, связанных с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые точно не прописана в Коране или хадисах.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите